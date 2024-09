In Trentino allerta meteo per vento fino alle 24 di sabato

La Protezione civile del Trentino ricorda che è in vigore un'allerta gialla (ordinaria) per vento fino alle 24 di domani. Le raffiche di vento più forti si registreranno probabilmente tra la sera di oggi e la mattinata di domani, soprattutto sui settori orientali della provincia.

Nelle prossime ore si attende quindi un'intensificazione dei venti settentrionali, con raffiche che potranno superare i 90-100 chilometri orari soprattutto nelle valli ad est (Fiemme, Fassa, Primiero e Tesino) e i 120-130 chilometri orari nelle zone esposte di montagna. Sempre in montagna sarà marcato - segnala Meteotrentino in una nota - l'effetto "wind chill" (temperatura percepita più bassa a causa del vento forte).

Dal pomeriggio di sabato e soprattutto domenica i venti tenderanno ad attenuarsi. Le temperature rimarranno molto basse anche domani ma tenderanno ad aumentare già dal pomeriggio di domani in montagna, mentre in valle la ripresa sarà più lenta, soprattutto nei valori minimi.



