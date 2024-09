Meteo, brusco calo delle temperature in Trentino

Il maltempo che ha interessato il Trentino Alto Adige nel ultime ore ha comportato un brusco calo delle temperature. Alle ore 14 sono state registrate precipitazioni medie comprese tra venti e 40 millimetri di pioggia, localmente risultavano superiori a 60 millimetri (Malga Bissina, Maso le Pozze di Ala, Vò destro e Volano). La quota neve si è abbassata sotto i 1.800 metri e per domani non si escludono bufere di vento in montagna. Lo riporta l'analisi di Meteotrentino.

Si è verificato un rinforzo dei venti negli strati più bassi a partire dalla tarda mattinata, con raffiche localmente forti: il valore massimo è stato registrato a Cembra, con 82 chilometri orari.

Si prevede il persistere delle precipitazioni, a tratti moderate, fino al tardo pomeriggio o alla sera di oggi, soprattutto sui settori centro orientali, con quota neve in ulteriore calo fino a 1.700 metri circa. I venti soffieranno moderati o localmente forti da nord.

Per domani, venerdì 13 settembre, non è del tutto esclusa qualche locale bufera di neve in quota. I venti settentrionali saranno molto forti tra il pomeriggio di venerdì e la sera di sabato soprattutto in montagna dove le raffiche potranno risultare localmente superiori a 120 chilometri orari nelle zone esposte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA