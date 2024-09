Caso mascherine cinesi, Avvocatura di Stato sarà parte civile

Nel caso delle "mascherine cinesi", la gup di Bolzano Giulia Rossi, ha rigettato, in quanto "infondate", le eccezioni di nullità sollevate dagli avvocati difensori, e ammesso la costituzione a parte civile dell'Avvocatura di Stato, in rappresentanza di Ministero della salute, Protezione civile nazionale e Azienda sanitaria altoatesina. Si è invece riservata di decidere sull'istanza di citazione del responsabile civile presentata da Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero e Asl, rinviando l'udienza preliminare al 3 ottobre.

Il caso è quello delle due forniture di dispositivi di protezione individuale (dpi) che a marzo 2020 l'Asl fece arrivare dalla Cina tramite il gruppo Oberalp, e che l'Inail dichiarò poi inutilizzabili. Il materiale venne sequestrato dai Nas dei carabinieri di Trento il 26 agosto. A novembre 2023, il pm Igor Secco aveva chiesto il rinvio a giudizio per l'allora direttore generale dell'Asl, Florian Zerzer, l'allora responsabile dell'unità Covid, Patrick Franzoni, l'amministratore delegato del gruppo Oberalp, Christoph Engl, e il gruppo Oberalp stesso. Le ipotesi di reato a loro carico sono, a vario titolo, di frode nelle pubbliche forniture ai danni di Asl e Protezione civile nazionale e truffa ai danni dell'Asl.



