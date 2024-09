Tennis: Volandri, Sinner ha mostrato di avere le spalle larghe

"Gli ho scritto, abbiamo sei ore di fusorario, so cosa vuol dire. Abbiamo tempi diversi. Siamo orgogliosissimi di quello che ha fatto ieri, lo abbiamo visto tutti insieme, abbiamo tifato per lui. E ancora una volta ci ha dimostrato di avere le spalle molto larghe". Così Filippo Volandri, capitano dell'Italia in coppa Davis, ha commentato la vittoria di Jannik Sinner agli Us Open.

Il commento di Volandri è arrivato nel corso dell'incontro con la stampa alla vigilia del via al girone di coppa Davis a Bologna, dove gli azzurri scenderanno in campo mercoledì e potrebbe apparire a sostenere i compagni anche l'altoatesino numero uno al mondo: "Sì, va pianificato, potrebbe venire", conferma Volandri.

Un ruolo di supporter che l'anno scorso ricoprì Matteo Berrettini, oggi tra i convocati, che ricorda così quell'esperienza: "È super importante, mi hanno detto che gli ha fatto piacere avere la mia presenza". Berrettini ricorda anche il contributo di Lorenzo Sonego: "È stato fondamentale, è una squadra lunghissima, purtroppo Filippo ne può portare solo cinque".



