Primo giorno di scuola per 67.871 studenti trentini

Prima campanella oggi per studentesse e studenti trentini. A fronte di un calo dello 0,78%% della popolazione studentesca, che passa dai 68.407 iscritti dello scorso anno agli attuali 67.871, nelle scuole provinciali e paritarie del Trentino le classi sono 3.228 a fronte di 6.682 cattedre.

Nel dettaglio, dei 67.871 studenti iscritti, 23.907 frequenteranno la scuola primaria, 16.302 la scuola secondaria di primo grado, 21.760 la scuola secondaria di secondo grado e 5.902 l’istruzione e formazione professionale, che ha avuto un incremento del 6,57%.

La vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa, accompagnata dalla dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Francesca Mussino e dal sovrintendente scolastico prof Giuseppe Rizza, come da tradizione ha voluto visitare personalmente alcuni istituti scolastici, dai quali ha formulato il suo augurio di buon lavoro a tutta la comunità scolastica.

La visita istituzionale ha avuto inizio a Levico Terme, presso l’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero. Accolta dalla nuova dirigente Lucia Russo, la vicepresidente ha sottolineato l’attenzione della Giunta provinciale alla Formazione Professionale: “La formazione professionale rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. Investire nella crescita delle competenze dei nostri giovani futuri lavoratori significa garantire loro un futuro occupazionale stabile e qualificato. Oggi più che mai, le aziende cercano figure professionali in grado di adattarsi alle trasformazioni tecnologiche e alle nuove esigenze del mercato. Una formazione professionale qualificata è la chiave per mantenere alta la competitività del nostro sistema produttivo, e per questo sosteniamo con convinzione tutti i percorsi di Formazione Professionale. Ma auspico al contempo che i nostri studenti ambiscano ad avere un diploma di maturità, che gli servirà come titolo spendibile nell’arco della loro vita, e sono contenta che con le modifiche di accesso al Capes, che ho voluto introdurre quest’anno, abbiamo un significativo aumento di studenti che frequenteranno il quinto anno in tutta la Provincia”. “Quest’anno – ha concluso la vicepresidente - abbiamo consolidato tutte le titolarità degli Istituti di Formazione Professionale, con la conferma del dirigente Vito Rovigo presso l’Istituto di Rovereto e con la nuova nomina della dirigente Lucia Russo. Abbiamo avviato il percorso per la riforma della Formazione Professionale e per la costituzione dell’ITS Academy trentina, che è uno degli obiettivi di questa legislatura”.



