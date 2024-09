Prima campanella per 786 studenti della Fondazione Mach

La prima campanella ha suonato anche alla Fondazione Edmund Mach per 786 studenti, di cui 482 iscritti all'istruzione tecnica, 304 all'istruzione e formazione professionale e 16 al corso post diploma per il conseguimento del titolo di enotecnico. Complessivamente - informa una nota - le alunne sono 207, pari a circa il 25 % del totale.

Le classi prime quest'anno vedono 122 studenti all'istruzione tecnica e 71 all'istruzione professionale. Quest'anno gli studenti in convitto sono 170, provenienti dal territorio trentino e dalla provincia di Bolzano. Nove classi iniziano l'anno scolastico "fuori aula", in quanto impegnate in attività di tirocinio individuale o collettivo presso aziende agricole, cantine ed enti forestali. Sono invece attive più di 600 convenzioni con realtà produttive o formative locali, nazionali ed estere.

Per quanto riguarda le novità, prosegue la sperimentazione, per il secondo anno, del percorso quadriennale per il conseguimento della maturità in "Gestione ambiente e territorio", con una nuova classe sperimentale composta da 22 alunni. Per questo corso sono previsti tirocini obbligatori all'estero che vanno a potenziare un pacchetto già molto ricco e consolidato di soggiorni studio e stage.

Il saluto di inizio anno agli alunni da parte del presidente, Mirco Maria Franco Cattani, è stato preceduto dalla messa nella chiesa di San Michele.



