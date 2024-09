Due espulsioni per rissa e possesso di un coltello a serramanico

Saranno espulsi un tunisino 21enne, coinvolto in una rissa in piazza Erbe, e un pakistano 26enne trovato in possesso di un coltello a serramanico.

In Piazza Erbe, nella notte tra sabato e domenica, sono stati identificati alcuni cittadini stranieri in atteggiamenti sospetti, due dei quali - un cittadino algerino di 34 anni ed uno tunisino di 21 - palesemente ubriachi, poco prima si erano resi protagonisti di una lite, nel corso della quale il primo era rimasto ferito al polpaccio da un oggetto tagliente. Agli agenti uno dei essi raccontava che l'altro individuo aveva cercato di rubargli il telefono cellulare. Nell'occasione il feritore, un 21enne pregiudicato tunisino, è stato denunciato.

Nei suoi il questore Paolo Sartori ha emesso un Decreto di Espulsione.

In occasione dei controlli effettuati nell'ambito degli speciali servizi interforze del venerdì e del sabato sera contro la cosiddetta movida violenta, in Piazza Walther è stato fermato un 26enne pakistano con a proprio carico diversi precedenti, da pochi giorni a Bolzano proveniente da l'Aquila. E' stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Oltre ad essere stato denunciato alla Procura della repubblica per porto abusivo di arma, in considerazione di quanto emerso a suo carico, anche nei suoi confronti il questore ha emesso anche per lui un decreto di espulsione.



