Dopo due mesi il primo gelo sul ghiacciaio di Cima Libera

Boccata d'ossigeno per i ghiacciai in agonia grazie alla perturbazione che in queste ore ha attraversato l'Alto Adige. Alla stazione meteorologica dell'Anticima Cima Libera a 3.400 metri di quota, per la prima volta dopo due mesi, la temperatura è scesa sotto lo zero.

L'ultima gelata risale al 5 luglio. Dall'ora mai più, né di giorno né di notte. Come fa presente il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, mai prima nella storia delle rilevazioni è stato registrato un periodo così lungo senza gelate in alta montagna in Alto Adige.

Meno clamoroso invece per settembre il ritorno della neve a passo dello Stelvio, a 2.758 metri ci quota, dove nelle scorse ore sono caduti circa sette centimetri.



