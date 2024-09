DOMANI IN TRENTINO

Avvenimenti previsti per martedì 10 settembre in Trentino.

TRENTO.

Seduta del consiglio provinciale.

TRENTO - Trentino Marketing ore 09:45.

Conferenza stampa di presentazione del campionato del mondo Fis di Skiroll.

TRENTO - Convento dei Cappuccini, via delle Laste 3 ore 11:00.

Conferenza stampa su apertura del nuovo dormitorio per persone richiedenti asilo.

TRENTO - Teatro Sociale ore 11:00.

Conferenza stampa di presentazione della 38a edizione di Trento Musicantica.

TRENTO - sede SAIT in Via Innsbruck, 2 ore 11:30.

Conferenza stampa Sait Coop per presentazione rassegna "Sguardi sul mondo. Conoscere oggi per capire domani" in occasione dei 125 anni del Consorzio.

ROVERETO - Laboratorio RUR (via Tartarotti, 24) ore 14:00.

Conferenza stampa di presentazione dell'evento "Anello dello Sport.

TRENTO - quartiere Le Albere ore 15:00.

Conferenza stampa di presentazione dei nuovi giocatori della Dolomiti Energia Trentino Myles Cale e Selom Mawugbe.

TRENTO - Palazzo Thun ore 17:30.

Seduta del consiglio comunale.

TRENTO - Bookique, in via Torre d'Augusto 29 ore 18:30.

Rassegna Generazioni. Narrazione e finzione, giornalismo e inchiesta con "La città dei vivi. Dialogo tra giornalismo, finzione e attualità". Con Nicola Lagioia.

TRENTO dalle ore 10:00.

L'associazione A chiese aperte propone un'apertura straordinaria della Cappella di Sant'Adalberto.



