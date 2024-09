Detenuto aggredisce due poliziotti penitenziari a Bolzano

Nella Casa circondariale di Bolzano, questa mattina, un detenuto di origini irachene ha aggredito a calci e pugni un poliziotto penitenziario all'interno dell'ufficio di Sorveglianza generale, dove era stato condotto per assumere delle informazioni su precedente episodio di offese perpetrate dall'iracheno nei confronti di altro poliziotto. A darne notizia è il Segretario Provinciale della Federazione Sindacati Autonomi Cnpp Fortunato Angotti.

L'improvvisa furia del detenuto, scagliatosi contro i due colleghi presenti nell'ufficio, ha reso necessario l'intervento successivo dell'ambulanza che ha trasportato uno dei due colleghi presso il nosocomio cittadino, prosegue la nota.

Angotti evidenzia "come questi episodi aggressivi aumentano in modo esponenziale anche in virtù dell'attuale situazione di sovraffollamento e esponendo altresì, il personale di Polizia Penitenziaria, a seri rischi per la propria incolumità psico-fisica". "Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza al collega aggredito - conclude Domenico Pelliccia Segretario Generale Aggiunto - e ci appelliamo agli organismi istituzionali competenti affinché vengano avviate valutazioni politiche tese a perequare le vacanze organiche presso la struttura bolzanina, oltre ad assicurare equilibrate condizioni di lavoro e sicurezza".



