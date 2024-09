Consiglio Trento, via libera 3/a commissione al ddl Valdastico

La terza commissione del Consiglio provinciale di Trento ha espresso parere favorevole, con quattro voti a favore e due contrari, al disegno di legge 37, presentato dall'assessore Mattia Gottardi, per l'approvazione della variante al Pup relativa all'ambito di connessione del corridoio est tra il Trentino e il Veneto.

Il parere - informa una nota - è arrivato al termine del percorso di audizioni. Tra gli ultimi a intervenire sulla materia, il presidente del Consiglio delle autonomie locali, Paride Gianmoena, che ha rilevato come la maggioranza dei territori coinvolti nel percorso partecipato ha rappresentato una netta opposizione alla proposta, l'assessora del Comune di Trento, Monica Baggia, che ha parlato di una mancanza di coinvolgimento dell'amministrazione del capoluogo, e il presidente della Comunità della Vallagarina, Stefano Bisoffi, che ha ribadito la necessaria condivisione strategica con le istituzioni locali.

Il presidente della Magnifica comunità degli Altipiani cimbri, Isacco Corradi, ha invece rilevato come le opere che il Veneto sta compiendo porteranno a un aumento del traffico, mentre il presidente della Comunità della Bassa Valsugana e Tesino, Enrico Galvan, ha affermato di condividere "il corridoio con accesso ad est".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA