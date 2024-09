Attimi di tensione in un bar e sul bus, 2 arresti

I Carabinieri di Bolzano hanno portato a termine due arresti. Durante il regolare servizio di controllo e pattugliamento del capoluogo, i militari si sono trovati a fronteggiare due soggetti che hanno tentato invano di sottrarsi ai controlli opponendo resistenza attiva e aggredendo gli agenti.

Nel primo intervento, una pattuglia della stazione di Bolzano è stata allertata per una segnalazione di "persona in escandescenza" all'interno di un noto bar di via Claudia Augusta. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno cercato di ristabilire la calma e procedere con l'identificazione della donna coinvolta. Tuttavia, quest'ultima ha opposto una ferma resistenza, tentando di ostacolare i controlli.

Nel secondo episodio, una "gazzella" della Sezione Radiomobile è intervenuta a Terlano, all'interno di un autobus della tratta Terlano-Bolzano, per una segnalazione di "persona aggressiva" intenta a fare uso di sostanze illecite a bordo del mezzo pubblico. Giunti sul posto, i militari hanno invitato l'uomo a scendere dal veicolo, ma questi ha reagito violentemente, aggredendo i Carabinieri. Dopo essere stato immobilizzato, il soggetto è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bolzano, Tenente Colonnello Stefano Esposito Vangone, ha dichiarato: "Questi due episodi testimoniano il costante impegno dell'Arma dei Carabinieri di Bolzano nel garantire la sicurezza pubblica e nel contrastare ogni forma di illegalità".



