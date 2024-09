Agosto 2024 in Trentino è stato 2/o più caldo dopo quello 1971

La temperatura media mensile di agosto 2024 è stata di 26°C, più alta di 3,6°C rispetto alla media storica di 22,4°C. Solo nel 1971, con 26,9°C, si è registrato un mese di agosto più caldo. In questi primi otto mesi dell'anno solo maggio è risultato con una temperatura media inferiore a quella storica. Lo si legge nel report mensile di Meteotrentino. Considerando la temperatura media da gennaio ad agosto (15,6°C), il 2024 risulta inferiore solo al 2022 (15,8°C).

La temperatura massima, di 35,7°C, è stata toccata il 13 di agosto. Per 26 giorni la massima è stata superiore a 30°C. La minima assoluta del mese, di 17,3°C, è stata registrata l'8 agosto e risulta superiore di 5,9°C alla media dell minime.

Sempre in agosto 2024 le notti tropicali, con una temperatura minima maggiore di 20°C, sono state 13. Erano state di più solo nel 1971.

Per quanto riguarda le piogge, agosto insieme ad aprile si registra l'unico mese del 2024 con precipitazioni inferiori alla media storica. In media ad agosto il valore cumulato è pari a 88,3 millimetri di pioggia (Trento Laste). Finora il 2024 si conferma l'anno più piovoso della serie storica di Meteotrentino.



