A Torcegno nuovo bivacco per prevenire attacchi grandi carnivori

In località Cunelle, a 2.125 metri di quota nel comune di Torcegno, è stato inaugurato un nuovo bivacco per prevenire gli attacchi dei grandi carnivori, un piccolo box in legno che può essere usato come rifugio dagli allevatori. I lavori per la realizzazione dell'opera sono iniziati nel 2023 su iniziativa dell'amministrazione comunale di Torcegno in collaborazione con il Servizio foreste e fauna della Provincia di Trento e con il Distretto forestale di Borgo Valsugana.

In occasione dell'inaugurazione del bivacco, venerdì scorso, erano presenti la sindaca di Torcegno Daniela Campestrin, il presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini e la consigliera provinciale della Civica Vanessa Masé. Con loro anche Walter, un giovane pastore che già quest'estate, monticando questi pascoli con le sue cinquecento pecore, ha potuto fruire della struttura, che è stata benedetta da don Franco Torresani.

Il luogo - si legge in una nota del Consiglio provinciale di Trento - svolge una doppia funzione: è finalizzato ad ospitare nel periodo estivo (indicativamente da giugno ad ottobre) i pastori per permettergli di accudire le loro greggi, ed è a disposizione degli escursionisti in caso di necessità (quando non utilizzato dagli allevatori). Proprio per questo è stata dotata di tavolo, panche e sgabelli grazie alla disponibilità del Gruppo alpini di Torcegno, in collaborazione con Guido Lenzi.



