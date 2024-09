5 veicoli coinvolti in incidente su A22, 8 feriti

Poco prima delle 6 di questa mattina si è verificato un incidente sulla A22, tra Ala e Rovereto sud. Nel sinistro stradale sono stati coinvolti cinque veicoli che viaggiavano in direzione nord, al chilometro 179, di cui un furgone, due mezzi pesanti e due mezzi leggeri.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di A22, che è intervenuta sul posto insieme ai soccorsi sanitari con l'elicottero. Otto le persone ferite. Quattro sono state portate all'ospedale di Rovereto, mentre altre quattro, di cui due sarebbero in condizioni più gravi, sono state portate all'ospedale di Trento. La A22 è stata chiusa per un'ora e mezza in direzione nord nel tratto interessato dall'incidente, dopodiché ha riaperto.



