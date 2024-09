Trento e Bolzano si congratulano con Delpero per 'Vermiglio'

Il film "Vermiglio" di Maura Delpero, che ha vinto il Leone d'argento alla Mostra del Cinema di Venezia, è stato girato in Val di Sole con il sostegno della Trentino film commission.

"La soddisfazione è grande - commentano il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e la vicepresidente e assessore alla cultura, Francesca Gerosa - accresciuta dalla consapevolezza che il Trentino è riuscito a guadagnare in un decennio, grazie alla propria FIlm Commission, spazi di autorevolezza e visibilità in un terreno molto difficile, esigente e che si può dire abbiamo iniziato ad esplorare da un tempo relativamente breve. Saremo felici di poter ricevere la regista e gli artefici di questo successo prossimamente sul nostro territorio, per applaudirli ancora una volta e ringraziarli per aver portato con la bellezza delle immagini e del racconto una parte importante delle radici e dell'identità del nostro Trentino".

Anche il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher e il vicepresidente Marco Galateo si congratulano vivamente con la regista bolzanina Maura Delpero per la conquista del Leone d'Argento all'ottantunesima Mostra del Cinema di Venezia. Il film di Delpero "Vermiglio", girato in parte in Alto Adige e sostenuto da IDM Alto Adige, ha colpito la giuria internazionale e si è aggiudicato uno dei premi più ambiti del mondo del cinema. "Sono straordinariamente felice di questo successo. Con 'Vermiglio', Maura Delpero non solo ha creato un capolavoro cinematografico, ma ha anche rappresentato l'arte cinematografica altoatesina sulla scena internazionale", ha dichiarato Kompatscher. "Il fatto che parte di questo film sia stato girato nella nostra provincia e che la produzione abbia potuto essere realizzata con il sostegno di IDM dimostra la forza della nostra rete creativa e il potenziale dell'Alto Adige come location cinematografica." "Una storia ambientata ai tempi della guerra in Trentino, un film bellissimo che ha conquistato la giuria. Grandissimo orgoglio per tutti noi di Laives per questo risultato fantastico", aggiunge l'assessore provinciale Chirstian Bianchi.





