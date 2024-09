La Strada statale 45 bis tra Riva del Garda e Limone è stata riaperta in mattinata, dopo una caduta sassi che si era verificata ieri sera. Il traffico passa a senso unico alternato. Sono piuttosto frequenti le chiusure per frana su questo tratta di strada, come per esempio la scorsa primavera.



