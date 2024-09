Lido di Bolzano chiude l'8 settembre, stagione positiva

La stagione balneare al Lido di Bolzano sta per concludersi. Meteo permettendo, gli ultimi bagni si potranno fare domenica 8 settembre. Poi il Lido chiuderà e mercoledì 11 settembre riaprirà la piscina coperta. Al Lido rimarranno comunque sempre a disposizione ed utilizzabili i rinnovati campetti sportivi polifunzionali con accesso dalla ciclabile di viale Trieste.

Nonostante un avvio di stagione caratterizzato dal meteo bizzarro, il Lido quest'estate ha fatto registrare un numero complessivo di ingressi superiore rispetto a quello dello scorso anno. Il dato 2024, ancora parziale perché aggiornato al 3 settembre scorso, indica 124.734 ingressi contro i 119.006 del 2023. Questo significa una media giornaliera di 1.188 ingressi nei 105 giorni effettivi di apertura sui 113 del periodo preso in considerazione. La giornata di maggior presenze si è registrata domenica 14 luglio con 2.886 ingressi.

L'assessore allo sport Juri Andriollo ha sottolineato come quest'anno in generale si siano registrati molti meno problemi rispetto agli anni scorsi. Molto positiva l'esperienza dello Spazio Giovani, operazione a costo zero per il Comune che ha però permesso ai ragazzi di vivere al meglio le ore trascorse al Lido in uno spazio dedicato oltre la vasca Isarco.

"Va ringraziata la Polizia Municipale - ha detto Andriollo - che ha garantito una presenza costante continuativa e discreta durante l'estate così come vanno ringraziati gli street worker per aver avvicinato in maniera molto positiva gli adolescenti e non solo. Complessivamente forse la metodologia che abbiamo adottato negli anni, sta dando i suoi risultati permettendoci di risolvere alcune criticità che si erano manifestate in passato, tenuto conto della quantità delle persone che entrano al Lido".

Lo stesso Andriollo ha confermato che sono state individuate alcune aree fumatori che verranno implementate la prossima stagione estiva.



