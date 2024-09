A Tunes a sudovest di Vipiteno in serata è scoppiato un incendio di vaste proporzioni nell'azienda artigianale Mader. Varie squadre dei vigili del fuoco volontari sono sul posto per domare le fiamme e far sì che non si propaghino agli edifici circostanti. Non si conoscono le cause dell'incendio. L'intervento è in corso.





