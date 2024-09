Rapper Tomy Kuti a Rovereto per parlare di seconde generazioni

Il rapper Tommy Kuti, uno dei primi a fare afrobeats in italiano, sarà ospite al centro culturale Smart Lab di Rovereto venerdì 6 settembre alle 19 per un talk con Lina Simons, giovane rapper di origine nigeriana che mescola dialetto napoletano, slang londinese e lingua italiana. Il dialogo, mediato da Jhonny Mox, affronterà il tema del multiculturalismo visto dalle nuove generazioni, che attraverso la musica cercano faticosamente di abbattere ignoranza, razzismo e pregiudizi.

Pochi giorni dopo, il 25 settembre, Tommy Kuti sarà a Mantova, ospite di "Fatti Di Cultura", un progetto che intende contribuire al processo di coesione sociale e cittadinanza attiva (ore 8.30, presso la Sala degli stemmi). Il dialogo che lo vedrà ospite, dal titolo "Le professioni della cultura", racconta il valore delle imprese che operano nel settore culturale e creativo, per analizzare e mostrare come cultura e creatività siano un driver dell'economia e della qualità italiana.



