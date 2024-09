Cade dal sentiero in Val di Fassa, in ospedale un 55enne

Un escursionista di 55 anni è stato trasferito all'ospedale di Cavalese in seguito a un infortunio avvenuto sul sentiero Viel del Pan dalla Val di Fassa, in Trentino. L'uomo è caduto dal sentiero ed è ruzzolato per circa 30 metri lungo un pendio erboso. L'allarme è stato lanciato da alcune persone presenti sul posto, che hanno assistito all'incidente e hanno fornito i primi soccorsi, poco dopo le 11.30.

La centrale unica di Trentino emergenza ha attivato l'elicottero sanitario e la Stazione Alta Valle di Fassa del Soccorso alpino. L'equipe medica è stata trasferita direttamente sul posto per recuperare il ferito. L'uomo, originario di Cremona, non è in pericolo di vita.

Lo stesso elicottero è poi intervenuto in per recuperare un'altra escursionista infortunatasi sul sentiero Cima d'Asta, sul Lagorai.



