Borse di studio 2024/25, bando da 11,8 milioni di euro

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato il bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio destinate a studenti e studentesse che nell'anno accademico 2024/2025 frequenteranno istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

"Saranno bandite borse di studio per un totale di 11,8 milioni di euro", sottolinea l'assessore provinciale all'Istruzione Philipp Achammer. Rispetto al bando dello scorso anno, quello attuale non presenta modifiche significative. Alle studentesse e agli studenti può essere concessa una borsa di studio annuale se, oltre al soddisfacimento dei requisiti d'accesso generali, hanno raggiunto il merito di studio necessario, non hanno superato l'età massima e la durata legale del corso di studi e non beneficiano di altre sovvenzioni per lo stesso corso di studi. L'ammontare della borsa di studio dipende dalla situazione economica del nucleo familiare.

Le domande si potranno presentare dal 23 settembre al 4 novembre. La graduatoria sarà pubblicata entro il 13 febbraio 2025, mentre l'erogazione delle borse di studio è prevista per marzo del prossimo anno.



