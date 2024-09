Al via l'8/a edizione della 'XTerra Dolomiti di Brenta Trail'

Per l'ottavo anno consecutivo la corsa "XTerra Dolomiti di Brenta Trail" registra il sold out su tutte le distanze, confermandosi come uno degli appuntamenti sportivi di riferimento per il settore in tutta Europa. Per l'edizione 2024, al via il prossimo 7 settembre sul Lago di Molveno, in Trentino, sono previsti infatti 900 atleti provenienti da 35 nazioni e quattro continenti differenti.

Secondo gli organizzatori, l'"XTerra Dolomiti di Brenta Trail" è uno degli eventi sportivi di trail running italiani con la più forte vocazione internazionale. Quest'anno, in particolare, si registra un record di presenza di atleti stranieri sulle distanze di 21, 45 e 64 chilometri.

La corsa sostiene il progetto "Rarahil Memorial School", per una scuola di Kirtipur, una cittadina non lontana da Kathmandu, la capitale del Nepal. L'iniziativa benefica prevede dei finanziamenti alla struttura scolastica che accoglie ragazzi e garantisce loro un'educazione di primo livello e l'avviamento professionale. Da quest'anno, verrà destinato anche il valore economico del premio "finisher".



