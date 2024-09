Appena scarcerata rapina due negozi a Bolzano

Appena scarcerata dopo esser stata arrestata per una rapina in un negozio del centro commerciale Twenty, una 21enne bolzanina, P.Y. le sue iniziali, è tornata nuovamente in carcere per altre due rapine ai danni di esercizi commerciali del centro storico.

La giovane è stata intercettata da agenti della squadra volanti della questura di Bolzano poco dopo il secondo colpo. In entrambi i casi, la ragazza, con diversi precedenti penali a proprio carico, aveva reagito con violenza ai tentativi di un vigilante e dei presenti di fermarla.

Arrestata per rapina continuata, è stata scortata presso la Casa circondariale di Trento. Nei suoi confronti, il questore, Paolo Sartori, ha disposto l'avvio della procedura per l'adozione della sorveglianza speciale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA