VILLARS-SUR-OLLON, 31 AGO - L'azzurra Laura Rogora ha vinto la medaglia d'oro nella specialità del Lead agli Europei di Arrampicata in corso di Svizzera. L'atleta trentina si è assicurata il titolo continentale con una salita straordinaria, in cui è stata la migliore per dispersione, che le ha fruttato il punteggio il punteggio totale di 45.

Al secondo posto l'ucraina Ievgeniia Kazbekova, con 39+, terza l'olandese Lynn van der Meer, con 38+



Riproduzione riservata © Copyright ANSA