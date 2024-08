Inaugurati due nuovi edifici al Noi Techpark di Bolzano

Sono stati inaugurati in mattinata al Noi Techpark di Bolzano due nuovi edifici. Con una superficie totale di oltre 15.000 m², il Noi ospiterà sia laboratori specializzati che aziende innovative, oltre alla mensa della nuova facoltà di ingegneria della Libera Università di Bolzano che aprirà i battenti tra poche settimane. Ciascuno dei due moduli di espansione si basa su un focus tematico: l'edificio D2 su ricerca e sviluppo nel settore tecnologico Food & Health, il D3 sull'innovazione nel campo delle tecnologie Green.

"Si conclude così la seconda fase di costruzione, con la quale abbiamo attivato circa il 40% dell'areale di Bolzano.

Insieme all'assessore provinciale Philipp Achammer, abbiamo già trovato i fondi per la fase di costruzione 3 e li abbiamo inseriti nel bilancio provinciale. Continueremo, così, a scrivere insieme la storia di successo del Noi", ha dichiarato il Presidente della Provincia Arno Kompatscher durante la conferenza stampa.

Il 2024 porterà una crescita significativa per il quartiere dell'innovazione dell'Alto Adige. Entro la fine dell'anno il Noi raddoppierà in termini di numero di persone che vi lavorano.

Questo grazie all'arrivo di nuove aziende come Wolftank Dgm, Zirkonzahn e Techne, all'espansione di imprese già esistenti come Vorn Bioenergy Italia e alla presenza del corpo docente della nuova facoltà unibz, di ricercatrici e ricercatori, di studenti e studentesse.

"Dopo l'apertura del primo edificio di espansione D1 lungo via Gianni Brida nel 2019 ora seguono i due successivi. La progettazione e la costruzione sono state finanziate per il 16% dalla Provincia, per il 33% da fondi propri e per il 51% da un finanziamento dell'istituto di credito italiano Cassa Depositi e Prestiti", ha spiegato la presidente del Noi Helga Thaler Ausserhofer, illustrando il finanziamento del progetto da 39 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA