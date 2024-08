US Open: Sinner, 'non gioco ancora come voglio ma miglioro'

"Non gioco ancora il mio miglior tennis, ma crescero'". E' uno Jannik Sinner soddisfatto quello che approda al terzo turno degli US Open. "Sono soddisfatto . ha spiegato il tennista azzurro dopo aver superato l'americano Michelsen -, sapevo che era un avversario difficile. L'altra settimana ci avevo giocato a Cincinnati e sapevo quello che mi aspettava. All'inizio potevo giocare sicuramente un po' meglio ma ormai entrambi ci conosciamo abbastanza bene: poi ho alzato un pochino il livello, l'ho brekkato ed ho conquistato il set e le cose sono cambiate. Questo significa che posso migliorare".

"Grazie a tutti per il supporto - ha detto rivolgendosi al pubblico - questo è il primo Slam dove ho giocato nel tabellone principale e sono alla sesta partecipazione. Certo, ogni match è diverso: vediamo cosa succederà con la prossima partita".

"Gioco bene ma ogni posto è differente - ha aggiunto Sinner - devo trovare il ritmo e forse migliorare un paio di cose, piccoli dettagli che a questo livello fanno la differenza: il servizio, i colpi da fondo, come andare a rete. Ancora non mi sento come voglio ma userò il giorno di riposo per trovare il ritmo. Ma sono molto contento di essere al terzo turno"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA