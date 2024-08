Tentano di rubare vestiti in negozio di via Brennero, denunciati

Un uomo e una donna sulla quarantina, originari della Moldavia, sono stati fermati da un'auto civetta della questura in via Brennero, a Trento, nella giornata di ieri. La donna stava cercando di sottrarsi ai controlli alle casse del punto vendita delle "Sorella Ramonda".

La merce che aveva con sé è stata recuperata dagli agenti della questura, mentre al di fuori del negozio sono stati individuati un complice della donna, che aveva con sé un coltello, oltre ad altri capi rubati, e la vettura su cui viaggiavano, una Bmw, che è stata posta sotto sequestro. L'uomo, da tempo residente a Trento, non aveva la patente.

Entrambi - fa sapere la questura di Trento - sono stati denunciati. Saranno anche segnalati al Tribunale per i minorenni del capoluogo perché avevano lasciato la figlia minorenne da sola mentre operavano all'interno del negozio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA