Rapina un 94enne, arrestato dai Carabinieri di Renon

I Carabinieri della Stazione di Renon hanno individuato ed arrestato un cittadino straniero che, poco prima, si era reso responsabile di una rapina nei confronti di un 94enne del posto. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che, testimoni dell'episodio svoltosi pochi minuti prima all'interno di un noto ristorante.

La pattuglia, dopo aver raccolto la testimonianza di quanto subito anche dalla vittima, alla quale era stato sottratto dalla tasca il proprio portafogli con 140 euro e successivamente spinta e fatta cadere a terra, ha immediatamente iniziato le ricerche, rintracciando l'uomo, pochi minuti dopo, per strada mentre beveva da una bottiglia di vino. E' così scattato l'arresto. Dopo l'udienza di convalida, il rapinatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Soddisfatto il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, colonnello Raffaele Rivola: "Questo è il risultato di uno sforzo corale messo in campo dai Carabinieri della provincia di Bolzano che con il loro quotidiano impegno continuano a fornire ai cittadini, in particolare a quelli appartenenti alle fasce più deboli come gli anziani, un servizio efficace che li tuteli e li protegga".





