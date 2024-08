Assessore Bianchi, profonde discrepanze in Svp su scuola Goethe

L'assessore provinciale Christian Bianchi (Lega-Uniti) evidenzia sul 'caso scuola Goethe' "profonde discrepanze all'interno della Svp". Secondo Bianchi, le "arroganti dichiarazioni" a favore della classe di soli non tedeschi del presidente Svp Dieter Steger e del capogruppo Harald Stauder, "per fortuna, hanno fatto da contraltare le dichiarazioni sicuramente più pacate e accorte da parte del presidente Arno Kompatscher e del collega assessore Philipp Achammer, entrambi contrari all'iniziativa della dirigente scolastica".

"Politicamente, resta un po' di amaro in bocca per quello che abbiamo dovuto sentire e leggere da parte di alcuni esponenti del partito di maggioranza di lingua tedesca", ha dichiarato Bianchi. "La Svp non può essere contemporaneamente un partito di lotta e di governo, altrimenti si rischia un cortocircuito del sistema politico altoatesino. Perché per gli altri, compreso il sottoscritto e il partito che rappresento, diventa difficile capire quale sia la vera anima e le vere opinioni di questo partito". "Ringrazio, in ogni caso, il presidente per aver voluto immediatamente chiudere questa vicenda, dimostrando correttezza e lungimiranza e sicuramente un livello di rispetto superiore, ma resta il tema della discrepanza di opinioni all'interno del partito principale di questa provincia, che dovrebbe lavorare per unire e non per creare conflitti", conclude Bianchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA