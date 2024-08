Tassa di soggiorno, Comuni altoatesini campioni d'incasso

I comuni montani altoatesini sono campioni di incassi in termini pro-capite delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno. Lo rivela un'analisi del Centro studi enti locali basata su dati 2023 del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Se in termini assoluti, lo scorso anno si è confermato il primato delle grandi città d'arte italiane, invece, in termini pro-capite, la top ten è quasi monopolizzata da comuni montani della provincia di Bolzano. In cima al podio c'è Corvara in Val Badia. Il gettito di quasi 2 milioni (1.978.876 euro) fa del Comune ladino, che conta meno di 1.400 residenti, quello più ricco dal punto di vista del gettito per abitante: 1.448 euro contro una media nazionale di 26.

Segue, a breve distanza, Limone sul Garda, in provincia di Brescia (1.534.675 euro a fronte di poco più di mille abitanti) e, poi, dal terzo al sesto posto si torna in Alto Adige: Selva di Val Gardena, con un gettito equivalente a 977 euro ad abitante, Avelengo (796), Tirolo (730) e Sesto (695). Anche l'ottava e decima posizione, occupate da Scena (648 euro pro-capite) e Badia (611), sono appannaggio della provincia di Bolzano.



