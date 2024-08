Non si ferma all'alt Polizia, fermato 33enne in libertà vigilata

Un 33enne bolzanino in libertà vigilata, pluripregiudicato per reati di furto, è stato fermato dalla Divisione anticrimine della questura di Trento. Alla guida di una macchina pur non avendo la patente, l'uomo stava superando una fila di auto ignorando il divieto di sorpasso.

Dopo essersi accorti della macchina che violava la striscia continua - fa sapere la questura di Trento - gli agenti della Divisione anticrimine hanno intimato al conducente della vettura di fermarsi, ma il 33enne si è dato alla fuga. Arrivato alla rotonda di Povo (Trento), l'uomo ha imboccato una strada sterrata ed è poi fuggito a piedi lasciando in macchina la moglie e i figli, che viaggiavano con lui. Tornato sul posto dopo essersi cambiato d'abiti, il 33enne è stato fermato dagli agenti, che erano ancora sul posto. Il tribunale di sorveglianza deciderà dell'eventuale aggravio della misura di libertà vigilata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA