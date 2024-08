Mattarella rientrato a Roma dalle vacanze in Alto Adige

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tarda mattinata ha concluso il suo periodo di riposo in Alto Adige ed è rientrato a Roma. Come ormai consuetudine, il capo dello Stato ha passato al Distaccamento dell'aeronautica di Dobbiaco due settimane all'insegna di camminate e riposo, senza uscite pubbliche.

Nei giorni scorsi gli aveva fatto visita il governatore altoatesino Arno Kompatscher. "È sempre un grande onore avere come ospite sul territorio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nell'ambito di un colloquio riservato, ho avuto modo di informarlo sugli sviluppi dei lavori per il ripristino della nostra autonomia. Il Presidente Mattarella si è inoltre dimostrato interessato all'idea di una collaborazione con le Nazioni Unite sui temi legati alla tutela delle minoranze", aveva riferito in seguito il presidente della Provincia autonoma.



