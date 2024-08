Sinner: "Non ho fatto nulla di male"

"Non è certo la vigilia ideale per uno Slam, ma so che non ho fatto niente di male. Ho già giocato con questo nella testa e non è andata male. E' un sollievo essere stato assolto, cercherò di fare il meglio in questo torneo". Alla vigilia dello Us Open, Jannik Sinner parla della sua positività al doping con la relativa assoluzione.

"E' stato un processo lungo, ho dovuto farci i conti per mesi. Ho dovuto prendere decisioni difficili in base all'esito.

Ci sono date che devi rispettare durante il procedimento, non puoi decidere quando la notizia viene fuori e quando no. Felice che sia finita, è un sollievo per me per il mio team".



