Fuori strada su provinciale del Brocon, morto un motociclista

Un motociclista trentino è morto in un incidente stradale sulla strada provinciale del Brocon, in Trentino. Per cause ancora da chiarire l'uomo sarebbe uscito di strada con la moto al chilometro 21, facendo un volo di circa 50 metri. L'allerta è scattata verso le 18.20. Sul posto i carabinieri di Borgo Valsugana, che curano i rilievi dell'incidente, e i soccorsi sanitari che, giunti nel luogo dell'incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA