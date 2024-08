Dolomiti di Sesto in meno di 24 ore, l'impresa di Gietl e Arnold

Scalare la parete nord dell'Einserkofel (Cima Una), la parete nord dello Zwölferkofel (Croda dei Toni) e la parete nord della Cima Grande di Lavaredo in meno di 24 ore, percorrendo a piedi i sentieri da e verso le singole pareti. È l'impresa portata a termine dall'alpinista altoatesino Simon Gietl e dall'alpinista svizzero Dani Arnold.

Il progetto, denominato "SextenDoloExtrem", è partito dalla Cima Una alle quattro del mattino. Gietl e Arnold hanno impiegato tre ore e trentotto minuti per percorrere la linea lunga 800 metri attraverso la "Via della Gioventù". Dopo la discesa per la via normale e il cammino fino all'attacco della parete nord della Croda dei Toni, i due alpinisti hanno salito la via Schranzhofer, alta 700 metri, in un tempo record di due ore e cinquantotto minuti. Ritornando lungo la via normale e a piedi fino alla parete nord della Cima Grande di Lavaredo, Gietl e Arnold hanno raggiunto dopo due ore e cinquantaquattro minuti la vetta attraverso la via Comici, alta 550 metri, completando così il progetto. Alle 19 le tre pareti erano state scalate, superando ampiamente i tempi previsti in fase iniziale.

Il tour - informa una nota - è proseguito lungo la via normale fino ai piedi della Cima Grande, attraverso la sella Paternsattel fino al rifugio Tre Cime di Lavaredo e fino alla fine del fondo Valle in Val Fiscalina Sesto, dove dopo altri 10,5 chilometri e due ore e cinquantasei minuti gli amici hanno atteso i due atleti estremi con un caloroso benvenuto. Gietl e Arnold hanno percorso in totale quasi 30 chilometri, circa 4.700 metri di salita e discesa e 75 tiri di corda fino al settimo livello di difficoltà.



