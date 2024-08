Oltre 200 giovani trentini in pellegrinaggio Arezzo-La Verna

Duecentotrenta adolescenti trentini andranno in pellegrinaggio a piedi da Arezzo a La Verna, sulla via della pace, insieme all'arcivescovo Lauro Tisi dal 26 al 30 agosto. Il titolo del pellegrinaggio, rivolto ai giovani dalla terza media alla terza superiore, è "La Pace è la via". Il gruppo - informa l'Arcidiocesi di Trento - partirà con cinque pullman all'alba di lunedì 26 agosto da Mori.

In Toscana i 230 pellegrini visiteranno la fraternità di Romena fondata da don Luigi Verdi, l'eremo di Camaldoli, il santuario di La Verna e Rondine Cittadella della Pace. I partecipanti al pellegrinaggio incontreranno anche il vescovo di Arezzo, monsignor Andrea Migliavacca.

"Oggi sentiamo parlare in diversi luoghi e da diverse persone della pace, tutti la invochiamo e la cerchiamo, essa interpella la nostra quotidianità. I giorni di pellegrinaggio vogliono essere l'occasione per i nostri adolescenti di fermarsi e riflettere su alcuni temi: la pace e la lotta interiore, il bisogno di abitare il silenzio, l'amore e il dolore, il conflitto - sia quello tra popoli che quello nelle relazioni di ciascuno -, per concludere con un 'mandato': essere artigiani di pace per le nostre comunità sapendo che per noi la vera Pace ha un volto concreto che è quello di Gesù Cristo Risorto", spiega don Mattia Vanzo, delegato dell'Area Annuncio della Diocesi di Trento, che accompagnerà i giovani sulla via della pace.



