Ipl, nel settore manifatturiero permane l'ottimismo

Nonostante il contesto economico sia caratterizzato da incertezza, si registra un interessante livello di ottimismo, soprattutto nel settore manifatturiero.

L'edizione estiva del "Barometro" dell'Istituto per la promozione dei lavoratori - Ipl, commenta, per la prima volta, un solo settore economico. "Ciò che colpisce è che i lavoratori di un settore fortemente orientato all'esportazione come quello manifatturiero siano relativamente fiduciosi per il futuro", così il presidente Ipl Andreas Dorigoni. Il direttore Ipl Stefan Perini spiega: "Questa volta abbiamo scelto il settore manifatturiero, in quanto i dati relativi a quanto comparto ci appaiono particolarmente interessanti".

Con 35.348 persone, il settore manifatturiero occupa il 15,7% dei lavoratori dipendenti altoatesini (dato relativo al secondo trimestre 2024). Particolarmente significativo è che l'88,6% degli occupati abbia un posto fisso, il che evidenzia come il settore sia uno dei più stabili dal punto di vista contrattuale.

La dinamica occupazionale si è mantenuta positiva nel secondo trimestre 2024, con un aumento dello 0,9% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Da segnalare la crescita delle donne (+1,7%) e quella degli over 50 (+3,4%), presumibilmente riconducibile a fattori demografici. Anche l'occupazione a tempo parziale è aumentata in misura rilevante (+4,7%).

Nonostante la valutazione complessivamente positiva riguardo il futuro sviluppo macroeconomico (indice +10 su una scala da -100 a +100), i giudizi sulla situazione finanziaria personale dei lavoratori sono meno rosee. L'indicatore riguardante la capacità di far quadrare i conti rimane a un livello basso, con un valore dell'indice pari a -8, e anche le opportunità di risparmio sono migliorate solo marginalmente (indice: -6). Al contrario, gli indicatori sull'occupazione, come il rischio di perdere il lavoro o le possibilità di trovare un lavoro simile, rimangono stabili. Secondo la ricercatrice Ipl Maria Elena Iarossi "il settore si è sviluppato bene negli ultimi 12 mesi grazie agli sforzi degli occupati del settore, tuttavia rimane l'impressione che i successi economici non arrivino a sufficienza nelle tasche dei lavoratori".



