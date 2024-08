Us Open, Sinner esordirà con l'americano McDonald

Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale e prima testa di serie, esordirà agli Us Open a New York contro lo statunitense Mackenzie McDonald Lo ha stabilito il sorteggio. Per l'azzurro si tratterà del primo incontro dopo la rivelazione della sua positività all'antidoping nei mesi scorsi e la penalizzazione di 400 punti e 300 mila dollari, ma senza squalifica, e dopo la vittoria nel Masters 1000 di Cincinnati. Oggi per Sinner è previsto un allenamento sui campi di Flushing Meadowos con il bulgaro Dimitrov, secondo il profilo Twitter del torneo.

Questi gli impegni degli altri italiani del tabellone principale del torneo sui campi di Flushing Meadows, uno dei quattro del Grande Slam: Sonego-Paul, Cobolli- Duckworth, Fognini-Machac, Arnaldi-Svajda, Berrettini-Ramos-Vinolas, Musetti- Opelka, Darderi-Baez, Nardi-Bautista Agut.



