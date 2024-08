Si tuffa e non riemerge, recuperato dopo ore di ricerche

Una persona è morta dopo essersi tuffata in acqua nel lago di Favogna, che si trova un altipiano sopra Magrè sulla Strada del Vino, in Alto Adige L'allarme è scattato mercoledì nel tardo pomeriggio.

Immediatamente sono entrati in azione i vigili del fuoco con i sommozzatori ed un elicottero che ha pattugliato la zona dall'alto. Le ricerche - segnalano i pompieri volontari - sono proseguite per circa tre ore, fino al ritrovamento del corpo in serata. Sono intervenuti i nuclei sommozzatori, il soccorso acquatico, i volontari di Magrè, Favogna, Cortaccia, Egna, la Croce bianca e le forze dell'ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA