Controlli antidroga nelle valli del Noce, tre persone denunciate

Nell'ambito dei controllo del territorio effettuati nei giorni scorsi nel territorio delle valli del Noce, i carabinieri della compagnia di Cles hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Trento o segnalato all'autorità amministrativa dieci persone per guida in stato di alterazione o possesso di stupefacenti.

In particolare - informa l'arma - due persone sono state denunciate per guida sotto l'effetto di droghe. Il primo caso è stato individuato dai militari di Cogolo in seguito a un incidente stradale avvenuto Ton, mentre il secondo riguarda un motociclista denunciato dai carabinieri di Spormaggiore dopo essere caduto autonomamente per aver fatto uso di droghe.

A Malè, i carabinieri hanno denunciato un cittadino di origine nord africana per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di cinque piante di marijuana, uno spinello e un grammo di infiorescenza.

Sette persone sono invece state segnalate al Commissariato del governo di Trento per uso personale di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono stati sequestrati sei grammi di marijuana, due di hashish, tre spinelli e due grammi di Mdma.

I militari sono stati inoltre impegnati nel contrasto all'uso di droghe e all'abuso di alcolici nel corso delle feste serali svolte nei Comuni della Valle di Sole, della Val di Non e della Comunità della Paganella. In queste occasioni, sono stati 14 gli automobilisti fermati sotto l'effetto di sostanze alcoliche, con tassi rilevati fino anche ad oltre i 2 grammi per litro.



