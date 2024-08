Al via i lavori sullo svincolo di Ravina, cambia la viabilità

Aprirà la prossima settimana la nuova bretella della tangenziale di Trento sud-Ravina, necessaria per iniziare i lavori di realizzazione del nuovo ponte sull'Adige e del nuovo svincolo d'accesso. Le modifiche al traffico - informa la Provincia - scatteranno dalle 4 del mattino di martedì 27 agosto, dopo la posa della nuova segnaletica e dei pannelli a messaggio variabile, che avverrà il giorno lunedì 26 agosto.

Fino a domenica primo settembre la tangenziale rimarrà percorribile in direzione nord, mentre in direzione sud sarà chiusa all'uscita 4, presso l'hotel Sporting. La circolazione diretta a sud sarà deviata su un percorso alternativo lungo via Sanseverino, via Jedin e via al Desert, quindi sul ponte di Ravina e sulla Sp90 destra Adige, fino alla rotatoria del casello sud A22, da dove sarà possibile rimmettersi sulla circonvallazione verso Mattarello.

Si tratta della prima fase dell'intervento che punta a completare la viabilità provvisoria entro l'8 settembre. Agli automobilisti si raccomanda di evitare di percorrere i tratti interessati nelle ore di punta (tra le 7.30 e le 9 del mattino e le 16.30 e le 18 nel pomeriggio). In alternativa, si chiede, soprattutto ai mezzi pesanti, di utilizzare l'autostrada A22, usufruendo dell'"Urban pass", valido nel tratto da Rovereto sud a Trento nord.

L'apertura della nuova bretella procederà per fasi. Il cronoprogramma aggiornato sarà comunicato sulla base degli sviluppi dell'intervento, che prevedono la demolizione dell'attuale cavalcavia della tangenziale.



