Sinner, rispetto per antidoping, ora alle spalle periodo no

"Ora mi lascerò alle spalle questo periodo difficile e profondamente sfortunato": così Jannik Sinner commenta la vicenda di positività al doping che lo ha coinvolto ad aprile, con un procedimento dell'agenzia antidoping del tennis che lo ha scagionato per 'assunzione inconsapevole".

"Continuerò a fare tutto il possibile per essere sicuro di continuare a rispettare il programma antidoping dell'Itia", aggiunge il n.1 del tennis mondiale, sottolineando di avere "una squadra intorno a me che è meticolosa nella conformità" alle regole



