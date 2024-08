Un ragazzo trentino di 19 anni è morto la notte scorsa notte in un incidente stradale lungo la strada della val d'Ega, in Alto Adige. L'auto su cui viaggiava il ragazzo, con a bordo in tutto tre giovani, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è schiantata all'interno di una galleria. Sul posto personale sanitario e vigili del fuoco, oltre alla forze dell'ordine.



