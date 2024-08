In Val di Sole un turista denunciato per porto abusivo di armi

Un turista piemontese è stato denunciato per porto abusivo di armi dai carabinieri di Vermiglio. L'uomo è stato fermato mentre guidava una moto senza aver mai conseguito la patente e, da una successiva perquisizione effettuata dai militari nell'albergo di Passo del Tonale in cui soggiornava, è stata rinvenuta anche una pistola calibro 22 che deteneva illegalmente e che era stata rubata alcuni mesi fa in provincia di Milano. Oltre all'arma, i carabinieri hanno sequestrato anche la motocicletta, di grossa cilindrata. Sul caso indaga la Procura di Trento.

Altri due fatti analoghi - informa l'Arma - si sono registrati nelle ultime settimane. Il primo riguarda un cittadino dell'Est Europa fermato dai carabinieri di Borgo d'Anaunia. L'uomo teneva in auto una mazza da baseball mentre percorreva le vie centrali di Cles. L'arma è stata sequestrata e l'uomo denunciato alla Procura di Trento per porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere. Un'altra persona, un uomo di origini rumene residente in Germania, è stato denunciato sempre dai carabinieri di Borgo d'Anaunia per porto abusivo di armi e minaccia. Mentre era in gita sul monte Peller a bordo del proprio furgone multivan, l'uomo stava litigando per futili motivi con un altro autista quando d'un tratto lo ha minacciato puntandogli un taser. Il turista è stato rintracciato a Cles in località "Bersaglio" ed è stato denunciato, mentre il taser è stato posto sotto sequestro.



