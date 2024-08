Delitto San Candido, isolata zona della stazione ferroviaria

Almeno una persona è stata uccisa la scorsa notte nella sua abitazione a San Candido, in Alto Adige. Si tratterebbe di una donna, ma non si esclude che ci sia un'altra vittima. È in corso una grande caccia all'omicida e la Protezione civile ha emesso via radio un'allerta agli abitanti della zona avvisandoli di non lasciare le proprie case.

Nell'ambito dell'operazione di polizia dopo il delitto a San Candido, in Alto Adige, risulta isolata la zona della stazione ferroviaria. Attualmente, infatti, treni e autobus di linea non si fermano nel paesino dell'Alta val Pusteria, dove almeno una persona, una donna, è stata uccisa nel suo appartamento ed è in corso la ricerca del responsabile, che sarebbe un famigliare della vittima.



