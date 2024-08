Non si ferma ad alt carabinieri e si schianta contro la farmacia

Un 39enne originario di Cavalese e residente a San Genesio è stato denunciato dai carabinieri di Bolzano per guida in stato di ebbrezza. Dopo non essersi fermato ai blocchi di controllo dei carabinieri, l'uomo si è schiantato con un mini van contro la saracinesca della farmacia di Fontanefredde, a Trodena.

Tutto è iniziato verso le 2 di notte. I carabinieri stavano effettuando controlli sulla strada statale 48 in località San Lugano, quando hanno intimato l'alt ad un mini van che stava transitando in direzione Egna. Il conducente, che si trovava da solo a bordo del mezzo, ha però tirato dritto, ignorando l'ordine dei militari, che sono comunque riusciti a prendere il numero della targa.

La macchina - informa l'Arma - era controllata tramite il sistema targa system dell'unità comprensoriale Oltradige Bassa-Atesina, quando la pattuglia di Trodena ha scoperto che il veicolo si era schiantato a pochi chilometri di distanza, contro la saracinesca della farmacia di Fontanefredde, all'incrocio con via Nusser, in direzione Trodena.

Il conducente avrebbe tentato di giustificarsi dicendo che alla guida dell'auto ci sarebbe stato un suo amico che nel frattempo si sarebbe dileguato a piedi. Quando i carabinieri gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcol test, l'uomo ha negato il consenso. Arrivata la pattuglia dei carabinieri di Salorno, è stato verificato che l'uomo, che non indossava neanche la cintura di sicurezza, aveva preso il mini van intestato al padre senza il permesso di quest'ultimo. Il 39enne non aveva con sé nemmeno la patente. Sono in corso accertamenti per verificare che il documento fosse in regolare corso di validità. Al 39enne è stata sospesa la patente guida, e gli verrà contestato l'articolo 192 c. 1 del codice della strada (inottemperanza di fermarsi all'alt), l'eccesso di velocità e il mancato uso delle cinture di sicurezza.



