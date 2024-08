A fuoco area boschiva sul Pasubio, elicotteri in azione

Un incendio di vaste dimensioni sta interessando dal pomeriggio di oggi un'ampia zona boschiva del Monte Pasubio, ai confini tra Veneto e Trentino. Il rogo sarebbe scoppiato, secondo le prime informazioni, in Val Canale, nel comune di Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza, in un canalone sotto Cima Palon. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, supportati da uomini e mezzi del Cor, Centro operativo regionale, intervenuto con un elicottero, che si è rifornito più volte di acqua in zona. L'area interessata, limitrofa al massiccio Boale della Lorda, è molto impervia e difficilmente raggiungibile a piedi.

Il fuoco si sta propagando velocemente a causa della siccità, per questo motivo è stato chiesto l'intervento di un ulteriore supporto aereo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA