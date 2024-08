Trovato morto turista 91enne disperso in valle Aurina

E' stato trovato morto ai piedi di un dirupo a Riva di Tures, in Alto Adige, un turista italiano di 91 anni, che risultava disperso da ieri. L'anziano non era rientrato da un'escursione nell'albergo nel quale alloggiava. In serata sono scattate le ricerche da parte del Soccorso alpino.

Grazie alla localizzazione del telefonino dell'anziano è stata ristretta la zona di ricerca. E' stato utilizzato anche un drone, ma a causa del buio l'intervento è stato sospeso. Questa mattina, infine, il corpo ormai senza vita è stato trovato e recuperato. Il 91enne con ogni probabilità è precipitato per alcuni metri mentre percorreva un tratto leggermente esposto.





