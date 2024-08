Tar accoglie istanza cautelare degli animalisti, salvi i lupi

"La presidente del Tar di Bolzano, Lorenza Pantozzi Lerjefors, ha accolto l'istanza cautelare ante causam presentata dall'avvocato Aurora Loprete su mandato delle associazioni Leal, Leidaa, Oipa e "Zampe che danno una mano" per chiedere la sospensione dell'autorizzazione all'abbattimento di due lupi in val Venosta, firmata dal presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher". Lo rende noto l'attivista nonché deputata Michela Vittoria Brambilla (Noi moderati).

"La presidente del Tar ha riconosciuto sussistente il presupposto dell'eccezionale gravità ed urgenza dell'istanza.

L'autorizzazione all'abbattimento è quindi sospesa e i lupi per il momento sono salvi", si legge in una nota della deputata.





